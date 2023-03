Zeilboot botst op Grote Oceaan op walvis en zinkt: hachelijk avontuur voor bemanning

De schipper van de boot vertelt over het verbluffende avontuur in The Washington Post. Kort voor het ongeval stond Rick Rodriguez aan het roer en leek er geen vuiltje aan de lucht. Zijn vrienden aten elders in de boot een pizza toen het rond lunchtijd misging. „De tweede pizza was net uit de oven toen ik een gigantische knal hoorde. De achterkant van de boot kwam een heel stuk uit het water en helde helemaal over naar stuurboord.”

Reisgenote Alana Litz zag direct na de klap een enorme walvis die minstens even lang was als de boot. Vermoedelijk ging het om een soort vinvis. Het dier bloedde toen het weer onder water verdween, zegt Rodriguez.

’Nooit echt bang’

Het gezelschap was dertien dagen onderweg op het schip de Raindancer. De hele oversteek zou naar verwachting drie weken duren. Na de crash op volle zee maakte de bemanning zich uit de voeten. Geschrokken namen ze plaats in het reddingsbootje. Tien uur later werden ze opgepikt door een ander schip dat in de buurt was. Volgens The Washington Post kan het viertal het avontuur navertellen door een combinatie van ervaring, technologie en een flinke portie geluk. Toch is Rodriguez opvallend koel. „We zijn nooit echt bang geweest”, zegt hij via een satelliettelefoon tegen de krant.

In een wereldwijde database die sinds 2007 wordt bijgehouden, staan inmiddels 1200 meldingen van aanvaringen met walvissen. De laatste keer dat een schip zonk na een aanvaring met een walvis was in 2009 voor de kust van het Amerikaanse Californië.

Door keukentje geslingerd

Bianca Brateanu was benedendeks en werd door de klap door het keukentje geslingerd. Ze kwam er zonder kleerscheuren van af en zag nog net de walvis toen ze naar buiten klom. Vijf tellen na de klap ging er aan boord een alarm af, als tegen dat er water naar binnen stroomde. Rodriguez zag onder meer bij het achtersteven zeewater de boot in stromen. Met zijn nautische radio sloeg hij groot alarm. Het signaal werd opgepakt in Peru, waar officials de kustwacht van de Verenigde Staten inschakelden.

Ondertussen pompten de zeilvrienden het opblaasbare reddingsbootje op. Rodriguez sprong nog met zijn snorkeluitrusting in het water om te kijken of het gat te dichten was, maar dat bleek kansloos. De bemanning bracht ondertussen zo veel mogelijk eten en water aan boord van de reddingssloep. „Het ging allemaal heel koel en er was geen paniek”, beweert Rodriguez. „Natuurlijk was het allemaal heel onwerkelijk, maar we waren vooral bezig met doen wat nodig was.”

Als laatste

Rodriguez zwom als laatste naar de reddingssloep. Toen hij omkeek, zag hij het laatste stukje van het schip onder water verdwijnen. In de sloep was water voor zeker een week en voedsel voor drie weken. Ook aan boord: een vishengel en spullen om regenwater mee op te vangen. De kustwacht van de VS gaf de zeilende vrienden een groot compliment voor de uitstekend uitrusting waarmee ze op pad waren gegaan.

De zeilers hadden ook een satellietwifihotspot en een externe batterij aan boord, al werd het nog even spannend omdat die niet volledig waren opgeladen. Rodriguez stuurde direct een bericht naar zijn vriend Tommy, op zo'n 250 kilometer achter de Raindancer voer. „Dit is geen grap. We zijn op een walvis gebotst en het schip is gezonken’’, schreef hij. ,,Zeg tegen mama dat het goedkomt”, stuurde hij ook nog naar zijn broer. Om de batterij te sparen zette hij daarna de apparatuur uit. Twee uur later kreeg hij een bericht van Tommy: „We hebben je, vriend.”

’Op juiste plek gezonken’

De bemanning van Raindancer - die onder Amerikaanse vlag voer - mocht van geluk spreken dat op hetzelfde moment zeker twintig zeilboten in dezelfde richting voeren voor de wedstrijd World ARC. De vier vrienden konden tien uur na de crash worden opgepikt door het schip ’Rolling Stones’. „Ik ben dankbaar en dolgelukkig dat we zo snel gered zijn. We zijn op de juiste plek en de juiste tijd gezonken. Dat is ons geluk geweest.”