Premium Het beste van De Telegraaf

Hoon van tv-kijkend Nederland zo gewekt

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging was wat op het spoor. Als zelfbenoemd ombudsvrouw van tv-kijkend Nederland vroeg ze bij de algemene beschouwingen streng waarom politici toch zoveel op hun telefoon en iPad kijken, met name bewindslieden. Overigens werd ze later op de dag zelf tikkend op haar tablet in beeld gebracht.