Neergestoken burgemeester Brugge verlaat ziekenhuis

De dader was een cliënt van De fauw, die ook advocaat is. De fauw was al vijftien jaar de bewindvoerder van de man. De steekpartij vond plaats voor het kantoor van de burgemeester. De dader zit nog vast en weigert vooralsnog een verklaring af te leggen.

Volgens De fauw was het een flinke steekwond van 14 centimeter. Er waren 24 hechtingen nodig voor de snee. Justitie zei zaterdag al dat de burgemeester veel geluk heeft gehad en dat het een stuk erger had kunnen aflopen.