Verdeeldheid over gebruik schatkist na corona-dreun: hand op knip of investeren?

Premium

’Ideale luchthaven voor vakantievluchten’

De opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven is de laatste jaren een beladen onderwerp. Mijns inziens is die opening echter een win-winsituatie voor de regio Haarlemmermeer, met Schiphol op haar grondgebied, maar natuurlijk ook voor Lelystad zelf en Flevoland als geheel. Het is tijd om in ...