Flater overheid: Telegraaf-tiplijn als noodnummer verstuurd via NL-Alert

De Telegraaf roept mensen op NIET het nummer 06-13650952 te gebruiken in noodsituaties, ook niet via WhatsApp. Dat nummer wordt gebruikt om in contact te komen met onze redactie.

Bel in plaats daarvan naar 088-6628240 voor spoed (112-situaties) of bel naar 088-9659630 indien er geen spoed is en u de politie wil bereiken. Gebruik bij die nummers de normale belfunctie.

Later werd een nieuw NL-Alert verstuurd met een WhatsApp-nummer waarmee de hulpdiensten wel te bereiken zijn: 0610000011. Inmiddels is de storing verholpen, aldus KPN.

Kritiek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt de fout. Minister Grapperhaus laat via zijn woordvoerster weten: „We betreuren dat het verkeerde nummer is gebruikt. We zoeken nog uit hoe dit kon gebeuren.” Kamerlid Geert Wilders heeft één woord over voor de verantwoordelijken: ’Sukkels’, schrijft hij op Twitter.

De Telegraaf is in contact met de politie en communiceert de belangrijkste meldingen met de autoriteiten. De redactie probeert melders zo snel mogelijk direct met de politie in contact te brengen. Helaas kunnen mensen met een niet-urgente melding niet persoonlijk worden beantwoord.

Bekijk ook: 112 grotendeels onbereikbaar door storing