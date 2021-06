Britse politie neemt 115 miljoen pond aan cryptovaluta’s in beslag

Agenten kwamen de digitale gelden op het spoor nadat de politie informatie over de overdracht van crimineel vermogen had ontvangen. Het is niet bekendgemaakt wat voor digitale munten in beslag zijn genomen.

De populairste en bekendste digitale munt is de bitcoin. Die werd in 2008 geïntroduceerd als een alternatief voor traditionele valuta’s. Sindsdien zijn verschillende digitale munten uitgebracht. Die kunnen niet worden getraceerd door centrale banken van landen, waardoor het moeilijk is om ze te reguleren.