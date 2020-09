Droomdorp prins Charles verbiedt blaffende honden

Bloempotten voor de deur mogen niet en de pasteltinten waarin de huizen zijn geschilderd, zijn zorgvuldig door het hertogdom geselecteerd. Ondanks de overmaat aan regels zijn de huizen zeer populair. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

LONDEN - Dat de Britse prins Charles niet van moderne architectuur houdt is genoegzaam bekend. Maar de regels in zijn nieuwe droomdorp Nansledan in Cornwall gaan verder. Niet alleen zijn satellietschotels en vlaggenstokken verboden, het slaan met deuren is uit den boze en ruzies mogen niet buitenshuis te horen zijn.