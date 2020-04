Trump ontslaat topman inlichtingen

Volgens Trump is het van „vitaal belang” dat de inspecteur-generaal, die als waakhond binnen de inlichtingengemeenschap fungeert, het volste vertrouwen van de president geniet, en is dat voor Atkinson niet langer het geval. Een opvolger is nog niet benoemd door de president.

Michael Atkinson Ⓒ EPA

Atkinson lichtte in oktober vorig jaar het Amerikaanse Congres in over klachten van een klokkenluider die mede aan de basis stonden van de impeachmentprocedure die tegen Trump in gang werd gezet.

Volgens de klachten vroeg Trump de Oekraïense president Volodimir Zelenski een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon Hunter.