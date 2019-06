Mega-strafzaak No Surrender uitgesteld

Raadsman Roy van der Wal van Henk Kuipers bleek te zijn geveld door een virus en was afgelopen week niet in staat om vanuit Thailand terug te vliegen naar Nederland. Het is de vraag wanneer hij dat wel kan, en of hij na terugkeer meteen kan werken.

Het was een lelijke streep door de rekening voor het Openbaar Ministerie, maar ook voor de rechtbank die 12 zittingsdagen verspreid over drie weken had gereserveerd voor de strafzaak tegen Kuipers (54) en zijn medeverdachten Klaas Otto (51), Rico R. (42) en Theo ten V. (55)

De vier mannen worden onder meer vervolgd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die tot doel had om mensen af te persen, bedreigen, en mishandelen, diefstallen te plegen en drugs te produceren en verhandelen.

Kuipers was vanmorgen als enige in de rechtbank. Hij arriveerde op zijn motor, die hij pontificaal in het parkje voor de rechtbank parkeerde. Kuipers zou afgelopen zondag met zijn advocaat de zaak voorbereiden, maar daar kwam het niet van. De verdachte heeft eerder bij een onderzoeksrechter niet het achterste van zijn tong laten zien, maar zei vanmorgen bereid te zijn om vragen te beantwoorden. Of hij op alles antwoord zal geven is nog even de vraag. ,,Het kan ook zo zijn, eerlijk is eerlijk, dat mijn advocaat zegt: hou je mond maar. Dat kan ook in mijn belang zijn.”

Kuipers heeft zich zwaar geërgerd aan het Openbaar Ministerie dat in de afgelopen dagen veelvuldig de publiciteit zocht over deze strafzaak, terwijl hij vanwege een mediaverbod een slot op de mond had. De verhalen in de diverse media doen hem en zijn familie pijn, aldus Kuipers. Het mediaverbod werd door de rechtbank opgeheven. De voorzitter van de rechtbank maakte er echter geen geheim van dat vooral te doen omdat advocaat Ural namens Kuipers zei ,,dat hij echt niet meteen bij Boulevard gaat zitten.”

Morgen staat de behandeling van de zaak tegen Kuipers rechterhand Theo ten V. uit Klazienaveen op het programma, maar diens advocaat Umut Ural kondigde al aan ook om aanhouding van die zaak te zullen vragen. Vanwege de verwevenheid met de zaak van Kuipers kunnen die niet los van elkaar, en zonder advocaat Van der Wal, worden behandeld, vindt Ural.

Het Openbaar Ministerie zei geen andere keus te hebben dan in te stemmen met de aanhouding van de zaak tegen Kuipers, maar wil verder met die tegen de andere verdachten.

Al eerder werd besloten om de zaak tegen de 61-jarige Fred W. uit Sneek aan te houden. Hij is ernstig ziek. Het Openbaar Ministerie zou op 2 juli komen met de strafeisen tegen de vier voormalig leiders van de motorclub, maar ook die datum staat nu op losse schroeven.

