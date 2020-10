OMT-leden waarschuwen: het gaat niet de goede kant op

Zaterdag steeg het aantal besmettingen in Nederland met zo’n 6500. In Amsterdam kwamen er 630 nieuwe coronagevallen bij. De Jong: „Het ziet er niet goed uit. Vorig weekend zaten we nog op zo’n vierduizend gevallen per dag, dat zijn er nu zesduizend. Het aantal opnames is ongeveer 1200. In de zomer waren het er tussen de 100 en 200, toen maakten we ons ook al zorgen. Een derde van de opnames op de IC is nu coronagerelateerd.”

Ook het Amsterdam UMC, waar De Jong werkt, is men aan het opschalen. „De stad is één van de epicentra van Nederland. Het aantal opnames neemt toe. Concreet worden er nu stappen gezet om de capaciteit van opnames te vergroten. Dat gaat ten koste van de reguliere zorg. Ook worden er medewerkers ziek en moeten in quarantaine thuis, dat geeft extra druk op de zorg. Wij merken het aan alle kanten.”

De Jong benadrukt dat Amsterdam een ’hot zone’ is. „De stad staat ook ook hoog op alle Europese lijsten. Natuurlijk had ik gehoopt dat alle maatregelen die we hebben gemaakt, niet nodig waren geweest. Omdat je het zelf in de hand hebt.” Het aantal besmettingen moet snel lager worden, maar of dat lukt met de huidige maatregelen, betwijfelt De Jong. „Ik ben niet optimistisch.”

Volgens kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht, ook verbonden als adviseur aan het Outbreak Management Team (OMT), moeten alle werknemers in de horeca echt een mondkapjes opzetten. Die dringende oproep doet ze op Twitter. „Mag ik aan alle horecaondernemers van Nederland een dringende oproep doen om hun personeel te vragen een mondkapje dragen?”

Bruijning baseert zich op recente besmettingscijfers waarbij de horeca een relatief hoog percentage laat zien, hoger dan het gemiddelde gemeten vanaf juni. Het gaat om de cijfers van één week, maar volgens Bruijning is dat niet de enige indicator. „In Amerikaans onderzoek bleek restaurantbezoek één van de belangrijkste risicofactoren voor positieve coronatest.”