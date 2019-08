Student (21) valt van balustrade sociëteit Delft: gewond afgevoerd

Hulpdiensten hadden een hoogwerker nodig om bij het slachtoffer te raken. Hij is rond 03.45 uur vier meter achterover gevallen van een balustrade. De man is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de studentensociëteit aan de Phoenixstraat in Delft was op het moment van de val een feest gaande. De sociëteit heeft volgens de eigen website 1700 leden.

Het is onduidelijk of het slachtoffer onder invloed was van alcohol. De politie kan daar niets over zeggen. Bij de sociëteit was woensdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.

In een eerdere versie werd vermeld dat het om een vrouwelijk slachtoffer ging. Dat klopt volgens de politie niet.