Studente kukelt van sociëteit Delft af: gewond afgevoerd

Hulpdiensten hadden een hoogwerker nodig om bij het slachtoffer te raken. Volgens Hart van Nederland gaat het om een vrouwelijke student uit Delft. Ze zou rond 03.45 uur zeker vier meter naar beneden zijn gevallen en daardoor bewusteloos zijn geraakt. De vrouw is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de studentensociëteit aan de Phoenixstraat in Delft was op het moment van de val een feest gaande. Het is onduidelijk of het slachtoffer onder invloed was van alcohol. De Sociëteit heeft volgens de eigen website 1700 leden.