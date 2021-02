Omstreden Republikeinse parlementariër uit commissies gezet

De Democraten dienden donderdag een wetsvoorstel in om Greene uit de commissies te verwijderen. 230 afgevaardigden, onder wie elf Republikeinen, stemden in om het parlementslid uit de staat Georgië te verwijderen, 199 afgevaardigden stemden tegen.

Greene staat bekend om de complottheorieën die zij geregeld verspreidt en heeft opgeroepen tot het doden van medeparlementariërs en zulke oproepen van anderen gesteund. De Democraten kwamen met het wetsvoorstel nadat de Republikeinen weigerden aanstalten te maken om haar te straffen. Greene zat in een parlementscommissie over de begroting van het Huis van Afgevaardigden en in een commissie over thuisonderwijs en thuiswerken.

Republikeinse afgevaardigde Kevin McCarthy noemde het verwijderden van Greene „een partijdige machtsgreep” en verweet de Democraten hypocrisie voor het niet berispen van hun eigen afgevaardigden na controversiële opmerkingen.

Greene sprak vorige maand haar steun uit voor de extreemrechtse QAnon-complottheorie en herhaalde meermaals de valse bewering van Trump dat hij de verkiezingen op 3 november zou hebben gewonnen. Ook zou ze in 2018 en 2019 steun hebben betuigd aan oproepen om kopstukken van de Democratische partij te laten executeren of daar zelf toe hebben opgeroepen.

Bekijk ook: Meteen al impeachmentverzoek op eerste werkdag president Biden

Bekijk ook: Extremistische afgevaardigde Marjorie Taylor Greene gaat zelfs veel Republikeinen te ver

Bekijk ook: Democraten willen Republikeinse Marjorie Taylor Greene uit commissies

Greene deed uren voor de stemming over haar verwijdering afstand van enkele uitspraken. „Dit waren woorden uit het verleden en die vertegenwoordigen mij en mijn waarden niet”, aldus Greene. In de speech verwijderde Greene zich van QAnon en ze nam afstand van haar eerdere claims dat enkele schietpartijen op scholen en de aanslagen op 11 september niet zouden hebben plaatsgevonden.

De harde, geregeld gewelddadige retoriek vanuit de uiterst rechtse hoek van de Republikeinse partij is sinds de dodelijke aanval op het Capitool door Trump-aanhangers op 6 januari onderwerp van verhit debat in de Verenigde Staten.