Tientallen Duitse agenten stuurden Hitler-afbeeldingen

Nog vijf andere agenten worden verdacht van het verspreiden van haatberichten. De berichten zouden zijn gestuurd in dertien groepsgesprekken. De agenten werken allemaal in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg.

Het onderzoek richt zich vooralsnog op zeventig politieagenten, omdat het ook strafbaar kan zijn als iemand dergelijke afbeeldingen ontvangt. Het onderzoek moet ook nog uitwijzen of de berichten naar privételefoons zijn gestuurd of dat er ook diensttelefoons bij betrokken waren. Agenten in Baden-Württemberg mogen geen WhatsApp gebruiken op hun diensttelefoons.