Politie kan oorzaak brand strandtent Bloomingdale niet vaststellen

Dat meldt een politiewoordvoerder na onderzoek naar de brand. „Er is geen concrete oorzaak gevonden.” Het is volgens de politie, die het onderzoek heeft afgerond, niet aannemelijk geweest dat er sprake is geweest van brandstichting.

Het vuur legde de bekende Bloemendaalse beachclub in de as en trof ook het naastgelegen trampolinepark. Het strandpaviljoen moet geheel opnieuw worden gebouwd, bij het trampolinepark was veel minder schade. Vanaf zaterdag 21 mei kon er weer door jong en oud worden gesprongen. Bij de brand vielen geen slachtoffers.