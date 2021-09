Geen nader onderzoek naar ruzie kroongetuige Nabil B. en advocaat Wiersum

Amsterdam - Het strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke uitvoerders van de moord op advocaat Derk Wiersum is voltooid. De rechtbank in Amsterdam bepaalde maandag tijdens een ingelaste zitting in de geruchtmakende moordzaak dat de advocaten van de beide verdachten geen inzage krijgen in een grote hoeveelheid WhatsAppberichten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Wiersum was een van de advocaten van B.