Verklaring kroongetuige Nabil B. in zaak moord op advocaat Derk Wiersum

De advocaten Jacques Taekema en Gerald Roethof wilden weten of in die ruzie wellicht een motief voor de moord op Wiersum kon worden gezocht. De rechtbank wees aanvankelijk het verzoek af, omdat Nabil B. om medische redenen was gestopt met het afleggen van verklaringen. Nu hij dat wel weer is gaan doen, ziet de rechtbank toch aanleiding om hem nader aan de tand te voelen.

Advocaat Taekema wil niet bij het verhoor aanwezig zijn. Het is niet duidelijk waarom. Roethof zegt er ,,onder protest” mee akkoord te gaan. De advocaat heeft verzocht om inzage in alle WhatsApp-gesprekken die zijn aangetroffen op de telefoon die B. in 2017 in zijn cel had. Over deze telefoon zouden de kroongetuige en Wiersum ruzie hebben gemaakt.

Tegen Giërmo B. en Moreno B. is levenslang geëist voor het doodschieten van de advocaat op 18 september 2019 in Amsterdam. De uitspraak staat nog steeds gepland voor 11 oktober.