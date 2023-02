Bewoners Lelystad zeker over bestaan kattenbeul: ’Mijn kat is ook vermoord’

Zijn kat werd drie weken geleden dood aangetroffen. Afgelopen woensdag zijn opnieuw twee dieren dood gevonden, donderdagochtend had een buurtbewoner aangegeven een kat te missen. Ook Ludo de Rooij vond zijn kat dood terug in het Gelderse Diep. Hij is inmiddels de wanhoop nabij. „Dat zijn vijftien katten in een jaar tijd.” Timmerman weet het zeker en zegt dat het dan ook geen toeval meer kan zijn: „Het vermoeden dat er opzet in het spel is, dat is geen vermoeden meer. Dat weten we gewoon zeker nu.”

Al bijna een jaar geleden werden voor het eerst dode huisdieren gevonden in het water langs de woonwijk. De politie gaf toen al aan er rekening mee te houden dat er een kattenhater actief zou zijn. Dat vermoeden werd nog eens versterkt toen er kattenvoer met daarin glas vermengd werd gevonden langs de waterkant. Wijkagent Jurion Veenstra liet toen weten dat er ook een kat met gebroken ribben was gevonden, meldt Omroep Flevoland.

Toch geeft de wijkagent aan dat ondanks het hoge aantal verdronken dieren, niet is bewezen dat de katten door menselijk toedoen zijn verdronken. Dit tot ongenoegen van de omwonenden die het wonderlijk vinden dat de vele verdrinkingen niet voldoende bewijs zijn. Ook geven ze kritiek op de nieuwe beschoeiing langs het Gelderse Diep. Daardoor is het voor de katten niet mogelijk om uit het water te klimmen. Inmiddels heeft de gemeente na een gesprek met de omwonenden aangegeven op korte termijn met aanpassingen te zullen komen. Dat gaat de omwonden echter niet snel genoeg. Zij durven hun katten niet meer naar buiten te laten.

Ludo de Rooij doet daarom een dringende oproep aan het bedrijfsleven in Lelystad. „Wellicht kunnen zij met een oplossing komen op hele korte termijn zodat dieren zichzelf kunnen redden in het water. Dan verdrinken er in elk geval geen katten meer.”

