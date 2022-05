Wapensmokkelnetwerk met pakketbezorgers vanuit Nederland opgerold

Dat meldt Europol vrijdag. Op 25 april was het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie – dat zijn hoofdkantoor in Den Haag heeft – betrokken bij een reeks acties die gelijktijdig in Nederland en Polen werden uitgevoerd, waarbij 82 personen werden gearresteerd: 81 in Polen en de schakel in Nederland. Ook zijn er 250 vuurwapens in beslag werden genomen. Ongeveer 300 locaties werden doorzocht in heel Polen, maar ook twee in ons land, in Beverwijk en Heemskerk.

De gearresteerde leden van de bende, allemaal Poolse onderdanen, behoorden meestal tot dezelfde familie. Ze waren sinds augustus 2020 in het vizier van de opsporingsautoriteiten. De in Nederland woonachtige familieleden, waaronder de vermeende leider van de bende, waren volgens Europol verantwoordelijk voor het aanschaffen van verschillende soorten vuurwapens – zowel legaal als illegaal – in heel Europa. Deze wapens, zodanig geprepareerd dat ze niet gebruikt konden worden, werden vervolgens in Nederland opgeslagen en naderhand naar familieleden in oostelijk Europa gestuurd. Daar werden de onbruikbare wapens in illegale werkplaatsen bewerkt zodat er wel weer mee kon worden geschoten.

Stromannen

De vuurwapens werden op Poolse onlinemarktplaatsen te koop aangeboden als ’antieke’ of ’onklaar gemaakte’. In die staat is dat toegestaan. De wapens werden te koop aangeboden aan klanten, hoogstwaarschijnlijk merendeels verkerend in het criminele milieu, meldt Europol. Na een deal werden de wapens via pakketbezorgers naar stromannen gestuurd voor verdere distributie in Polen of rechtstreeks naar de klanten die de vuurwapens kochten. Naast de wapens leverde de georganiseerde misdaad ook munitie, zo luidt de verdenking.

De bende die vanuit ons land opereerde wordt ervan verdacht tot aan de dag van de invallen en arrestaties enkele honderden illegale vuurwapens te hebben verspreid via deze wijze. Europol bracht de Nederlandse en Poolse onderzoekers samen, die sindsdien nauw samenwerkten met specialisten van het zogeheten ’European Serious Organised Crime Centre’ om de omvang van de criminele activiteiten bloot te leggen en een gezamenlijke strategie vast te stellen. Tijdens de actie werd een mobiel Europol-kantoor naar Polen gestuurd om beter informatie te kunnen uitwisselen, bewijsmateriaal te vergaren, en ondersteuning te bieden bij de analyse van in beslag genomen materiaal.