KLM-repatriëringsvlucht uit Sydney aangekomen

AMSTERDAM - Op Schiphol is maandagochtend de eerste van twee repatriëringsvluchten van KLM uit Australië aangekomen. Vlucht KL828 vertrok vanaf de internationale luchthaven in Sydney. Aan boord van het toestel, dat een tussenstop maakte in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, zaten driehonderd Nederlanders. Het was tevens de eerste vlucht van KLM vanuit Australië in bijna twintig jaar.