Botsing brommer en bestelbus: Brabantse hulpdiensten massaal uitgetrokken

Volgens regionale media zijn twee personen gewond geraakt. De brandweer heeft een van de slachtoffers onder een bestelbus vandaan gehaald. Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de Rooiseweg in Schijndel. De bus is daarbij in een greppel beland.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Er wordt ter plaatse onderzoek verricht.