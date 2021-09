Vechtpartij met honkbalknuppels en mes in Hoogeveen, drie verdachten aangehouden

Binnenland

’Hoogbejaarde vrouw ernstig mishandeld door fietser’

Een 83-jarige vrouw is woensdag ernstig mishandeld in de Limburgse plaats Mheer. Het slachtoffer zou uit het niets zijn aangevallen door een fietser, die in de richting van Noorbeek reed. De vrouw is tegen de grond gewerkt en meermaals met een fiets geslagen. Een 31-jarige man uit Sint Geertruid is ...