Vrees voor valkuilen rond bouw nieuwe duikboten Nederlandse Onderzeedienst

De aankoop van vier nieuwe onderzeeboten is een miljarden kostend megaproject voor defensie, vergelijkbaar met de verwerving van het F-35 jachtvliegtuig. Zweden, Duitsland en Frankrijk leveren vandaag hun offertes in en een van de werven wordt uitverkoren. Experts vrezen dat daarna te veel haast wordt gemaakt. Net als bij fregatten zijn tientallen ontwerprondes nodig om tot een ideaal model te komen, maar die zogenoemde ’iteratieslagen’ worden volgens de huidige planning overgeslagen om tijd te winnen. Daardoor dreigen problemen: Nederland krijgt misschien niet de boot die aan de eisen voldoet, de kosten lopen op of het project vertraagt in een later stadium.

Vertraging kan de roemruchte Nederlandse Onderzeedienst de kop kosten, want die kan niet eindeloos blijven doorvaren met de oude Walrus-boten.

Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify ook naar de defensie- en internationale veiligheidspodcast Delta Tango met oud-onderzeebootcommandant Wiebe Schmitz over het kat- en muisspel onder water: