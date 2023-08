Thaise prins na 27 jaar terug in vaderland: grote verrassing

Thailand - De op één na oudste zoon van de Thaise koning Maha Vajiralongkorn is voor het eerst in 27 jaar tijd terug in zijn vaderland. Zijn bezoek was niet aangekondigd door het koninklijk huis en kwam als een volslagen verrassing voor veel Thai.

De teruggekeerde Thaise prins Vacharaesorn Vivacharawongse bezoekt een dagopvang voor kansarme kinderen in Bangkok. Ⓒ ANP/HH