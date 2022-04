Premium Het beste van De Telegraaf

Vooral Democraten blij met ’progressieve’ Ketanji Brown Jackson Senaat VS stemt in met eerste zwarte vrouw in Hooggerechtshof

Door Jan Postma Kopieer naar clipboard

De meeste Republikeinen stemden tegen de benoeming van Ketanji Brown Jackson in het Hooggerechtshof. Ⓒ ANP / AP

WASHINGTON - Democraten bejubelen de historische toetreding van Ketanji Brown Jackson tot het hoogste hof van Amerika. Het Hooggerechtshof bestaat sinds 1789. Toch is zij de eerste zwarte vrouw in de geschiedenis van het hof dat oordeelt over wetten die belangrijke maatschappelijke onderwerpen aangaan als abortus en wapens. Democraten wijzen op haar voortreffelijke CV. Republikeinen vinden haar te progressief. Uiteindelijk waren er maar drie Republikeinse senatoren die haar benoeming steunden.