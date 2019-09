’Schoolboycot’ in Hongkong, leerlingen in zwart

De zomervakantie van de scholieren eindigde maandag, maar de demonstraties in de metropool zijn nog in volle gang. De ’schoolstakers’ kunnen onder meer een demonstratie bijwonen op het plein Edinburgh Place. Ook hielden jongeren, vaak gekleed in zwarte shirts, acties bij hun scholen.

De autoriteiten zijn tegen de schoolboycot. De minister van Onderwijs van de semi-autonome Chinese stad zegt dat situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Scholen moeten uiteindelijk zelf beslissen of ze spijbelende betogers straffen, aldus de bewindsman.