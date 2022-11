Onbegrip om raketlancering Noord-Korea in Japanse wateren, VS en Zuid-Korea oefenen met luchtmacht

Een door Noord-Korea afgevuurde ballistische raket, lijkt te zijn neergekomen in de zogenoemde Japanse economische zone (EEZ). De Japanse premier Fumio Kishida meldt dit, nadat de Japanse kustwacht al had voorspeld dat de raket waarschijnlijk ruim 200 kilometer ten westen van het meest noordelijke Japanse eiland Hokkaido zou landen. Kishida noemt de jongste lancering „absoluut onacceptabel.”

’VS in vizier’

Volgens Seoul gaat het mogelijk om een intercontinentale langeafstandsraket, een type wapen dat een zeer grote afstand af kan leggen. De raket werd in oostelijke richting gelanceerd vanaf een basis vlakbij de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, stelt Seoul. De Japanse minister van Defensie zegt dat de raket het vasteland van de Verenigde Staten had kunnen bereiken.

Leiders van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, de VS en Zuid-Korea overleggen in Bangkok tijdens een topconferentie van de groep Azië-Pacifische Economische Samenwerking over de raketlancering. (APEC). Het ingelaste overleg is een initiatief van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. De wereldleiders hebben de lancering fel veroordeeld.

Premier Kishida roept de scheepvaart op uit de buurt te blijven van alles wat lijkt op een raket of restanten daarvan. Donderdag lanceerde het communistische regime ook al een ballistische raket, die in de Japanse Zee terechtkwam. Die lancering volgde op het dreigement van Noord-Korea met zwaardere militaire acties te komen als de Verenigde Staten oefeningen blijven houden in de regio.

Personeel van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Japan kreeg de opdracht om dekking te zoeken nadat de raket was afgevuurd, meldt The New York Times. Volgens het Zuid-Koreaanse leger werd de raket vanaf een basis vlakbij de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang in oostelijke richting afgevuurd.

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken liet weten dat de top die de VS, Zuid-Korea en Japan onlangs belegden ertoe heeft geleid dat de situatie „nog onvoorspelbaarder” is geworden. Als de activiteiten worden voortgezet, zullen daar volgens de minister „heftigere counteracties” op volgen. „De Verenigde Staten moeten zich ervan bewust worden dat dat een gok is waar ze zeker spijt van zullen krijgen.”