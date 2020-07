Vader verdrinkt na redden kinderen

De man wist samen met een andere man de kinderen uit het water te krijgen maar raakte daarbij zelf in problemen door de stroming. Korte tijd later was hij in de golven verdwenen. Zijn lichaam werd later op de dag geborgen.

Op de plek van het voorval wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke omstandigheden. De plek ligt buiten het zicht van de strandwachten die op 700 meter afstand in een toren zitten.