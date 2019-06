Malek F. psychisch gestoord of terrorist?

Een van de slachtoffers werd bijna de halsslagader doorgesneden. Het is een wonder dat er geen doden zijn te betreuren, zegt de officier van justitie.

’Achterlijke dieren’

Volgens zijn advocaat is Malek F. volledig in de war, het Openbaar Ministerie ziet wel degelijk een extremistisch motief. F. sprak over het afslachten van ongelovigen, die hij ’achterlijke dieren’ noemde. Hij dacht martelaar te worden en zag in de psychiatrische kliniek Parnassia visioenen van 72 maagden. Bij de politie was al eerder een melding binnengekomen dat F. een aanslag ging plegen, maar door een fout raakte die tip verloren in het systeem.

De politie heeft gesprekken afgeluisterd van Malek met zijn moeder, waarin hij spreekt over zijn drijfveren. Al toen hij een groot mes aanschafte, was hij vast van plan om ongelovigen af te slachten. Hij zag christenen en joden als vijanden. Tegen zijn moeder zei hij: „beschouw mij als een soldaat van de soldaten van Allah.”

Malek F. (onder) eerder in de rechtbank. Ⓒ ANP

De steker maakte een radicaliseringsproces door, zeggen experts. Hij dacht in vijandsbeelden, legitimeerde geweld, steunde de jihadistische strijdgroep Jabhat al-Nusra in de strijd tegen dictator Assad. Hij krijgt inmiddels dwangmedicatie. Malek F. verklaarde eerder dat hij bang was dat hij door een satanistische organisatie werd gevolgd. Het lijkt erop dat hij is getraumatiseerd door de dood van zijn vader, die is verdronken tijdens zijn vlucht uit Syrië.

