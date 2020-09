Bewoners ggz-verpleeghuis Leeuwarden geëvacueerd na brand

De brand is vermoedelijk ontstaan in een technische ruimte. In het pand waren zo’n zeventig bewoners aanwezig. Op de verdieping waar de brand is ontstaan, was sprake van veel rookontwikkeling.

Medewerkers hebben de cliënten naar een andere plek gebracht. Een deel van hen wordt tijdelijk opgevangen in een gebouw tegenover de woonlocatie. De brandweer verricht metingen om te kijken wanneer de bewoners terug kunnen.