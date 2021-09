Rustig herfstweer deze week

Maandag blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het in het noorden 18 en in het zuiden plaatselijk 22 graden, schrijft Weer.nl. Dinsdag wordt het een stuk warmer, met temperaturen tot 22 graden in het noorden en 26 graden in het midden en zuiden van het land. In de middag neemt de bewolking toe en in de avond kunnen in het zuiden al regen- en onweersbuien vallen. In de rest van het land volgen de buien pas in de nacht naar woensdag.

Ook woensdag kan overdag nog een enkele bui vallen, met name in het oosten van het land. Daar zal ook de meeste bewolking hangen. In het westen is het juist droog en daar laat de zon zich vaker zien. De temperaturen komen van west naar oost tussen de 20 en 23 graden uit.

Vanaf donderdag lijkt het dagenlang droog te blijven en wisselen wolken en de zon elkaar overdag af. De nachten worden kouder en de temperaturen overdag blijven op een niveau van rond de 20 of 21 graden. Daarmee is het zeer aangenaam septemberweer.