Minderjarige belager Fabio en Daniël vrijgesproken van groepsbelediging

AMSTERDAM - De minderjarige jongen die het homostel Fabio en Daniël uitschold voor onder andere ‘kankerhomo’s’ omdat ze hand in hand liepen, heeft in hoger beroep vrijdag een lagere straf gekregen. Er was, zo luidde de uitspraak van het gerechtshof, geen sprake van groepsbelediging. Voor het homoseksuele koppel is de situatie er allerminst beter op geworden. Ze zijn verhuisd – en ook op hun nieuwe locatie alweer bedreigd.