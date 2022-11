’Hypnosecursus of reizen’: 3000 opleidingen verwijderd uit STAP-budget

Sinds begin dit jaar stelt het kabinet tientallen miljoenen euro’s aan opleidingsgeld beschikbaar voor het Stap-budget. De bedoeling is dat mensen met die subsidie een cursus volgen die hen helpt op de arbeidsmarkt, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Het geld komt volgens de Tweede Kamer te veel in verkeerde handen. De subsidie kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld hypnosecursussen en reizen. Of opleiders verhogen de prijzen snel met honderden euro’s omdat aanvragers toch wel 1000 euro subsidie krijgen.

De Kamer wil dat Van Gennip de teugels aantrekt, en daar is de minister het mee eens. „De signalen komen ook bij ons binnen. Het moet strenger en strakker. Snoepreisjes zijn niet toegestaan, cadeaus ook niet.” Dat betekent niet dat Van Gennip het budget overboord wil gooien. „We bereiken nu ook mensen die we vroeger nooit bereikten met de fiscale aftrek voor opleidingskosten”, zegt ze. Bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen, die niet genoeg belasting betaalden om de aftrekpost nog goed te gebruiken. Van Gennip: „Het doel van Stap staat overeind en we zien ook dat het een succes is.”

Maar er wordt volgens haar wel ingegrepen. Het ministerie heeft inmiddels bijna 3000 opleidingen verwijderd uit het STAP-budget, zegt Van Gennip. Eén opleider is met alle opleidingen uit het register gehaald.