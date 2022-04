Ajax-fan krijgt stadionverbod na pogingen tot zoenen steward

De club laat weten melding van het incident te hebben gemaakt bij de KNVB. Deze moet gaan bepalen of de fan een landelijk stadionverbod en eventueel een boete van 450 euro krijgt opgelegd. Ook is de supporter niet meer welkom bij uitwedstrijden, sportpark De Toekomst, het supportershome en andere evenementen van Ajax, schrijft AT5.

,,Smerige kneus”, schrijft een Dumpert-gebruiker, waar de brief maandag verscheen. Ajax bevestigt tegenover AT5/NH Amsterdam dat de brief authentiek is en dat de man niet meer welkom is in het stadion van de Amsterdammers. De club wil niet zeggen voor hoe lang het verbod geldt.