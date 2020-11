Vraagtekens in Nieuw-Zeeland over nieuwe uitbraak corona

De skyline van de stad Auckland. Ⓒ ANP / HH

AUCKLAND - Nieuw-Zeeland probeert uit te vinden hoe het kan dat er toch weer een coronavirusbesmetting is vastgesteld in de grootste stad Auckland. Een vrouw is positief getest, maar onduidelijk is hoe zij is geïnfecteerd. Het zou het eerste lokaal ontstane geval in lange tijd zijn, zonder verband met een besmetting van buitenaf.