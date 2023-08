’VS en Iran akkoord over gevangenenruil en ontdooien tegoeden’

De vijf Amerikanen, die ook de Iraanse nationaliteit hebben, zijn al uit de gevangenis gehaald en zitten nu in huisarrest, laten hun families weten. Het kan volgens de NYT nog vier tot zes weken duren voordat ze op het vliegtuig naar de VS kunnen stappen. Ze zaten allen vast voor vermeende spionage. De Iraniërs die zouden worden vrijgelaten door Amerika zitten vast voor het schenden van de sancties tegen het Iraanse regime.

De regeringen in Washington en Teheran hebben de gevangenenruil nog niet bevestigd. Het bedrag van 6 miljard dollar (5,5 miljard euro) staat nu nog bevroren in Zuid-Korea, maar dat zou door de deal worden overgemaakt naar een rekening in Qatar. De Qatarese regering zou er dan op toe moeten zien dat Iran alleen toegang krijgt tot het geld als het dat gebruikt voor humanitaire doeleinden, zoals het kopen van voedsel of medicijnen. Dat is volgens de NYT een voorwaarde van de afspraak.

De deal is opvallend omdat de verhouding tussen beide landen steeds meer aan het verharden is. Al in 2019 verkondigde de VS dat de beruchte Revolutionaire Garde in Iran een terroristische organisatie is, terwijl Europa die keuze nog steeds niet heeft gemaakt. Meer recent plaatste Washington gewapende mariniers op burgerschepen die in de Straat van Hormuz varen. Dat zijn vooral olietankers. De VS is bang dat ze worden aangevallen door Iraanse speedboten van de Revolutionaire Garde.