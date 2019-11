Aanhouding terreurverdachten trofee voor veiligheidsdiensten

Een arrestatieteam van de DSI in actie (archieffoto). Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Zoetermeer - Na een aantal klinkende successen in de strijd tegen terrorisme kunnen de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdienst een trofee aan de lijst toevoegen. Met de aanhouding van twee Zoetermeerders is mogelijk een bomaanslag in Nederland voorkomen.