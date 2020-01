Mike L. na fatale healingsessie: ’Ik ben er kapot van’

Ⓒ Reuters

MIDDELBURG - Hij is er kapot van, de van doodslag verdachte therapeut Mike L. In zijn spirituele tripoord Iboga-farm in IJzendijke kwam eind september een man om het leven na een sessie waarbij allerlei verdovende en hallucinogene middelen werden gebruikt. Vandaag stond hij voor de eerst voor de Middelburgse rechter tijdens de proformazitting „Ik heb er alles aan gedaan om het slachtoffer te helpen, hij was juist op de goede weg”, zei hij met hese stem. Terneuzenaar L. komt in afwachting van het vervolgproces voorlopig vrij.