Nederlander de cel in voor mishandeling peuter

De man en een oma van het kind brachten het jongetje uit Bissegem afgelopen zomer naar het ziekenhuis. „Hij beweerde dat het kind was gevallen in de douche, maar de arts stelde vast dat dat niet mogelijk was”, zei de aanklager tijdens het proces. „Het was bovendien al de derde keer in korte tijd dat de peuter in het ziekenhuis werd opgenomen.”

Het kind belandde steeds in het ziekenhuis als het bij zijn moeder en haar Nederlandse partner logeerde. De advocaat van de man zei dat zijn cliënt streng is opgevoerd en dezelfde straffen gebruikte tegen de peuter. Die is nog steeds aan het revalideren en riskeert een blijvende verlamming aan zijn linkerarm.

De Nederlander moet het kind ook een schadevergoeding betalen. De hoogte is voorlopig vastgesteld op 25.000 euro. De rechtbank kende ook 7500 euro compensatie toe aan zowel de vader als de moeder van het slachtoffer.