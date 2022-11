Kabinet: excuses maken voor slavernijverleden Nederland

De verwachting is dat de excuses in december worden aangeboden als het kabinet reageert op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen hieruit is ook om excuses aan te bieden.

Er wordt verder 200 miljoen euro vrijgemaakt voor een bewustzijnsfonds. Hiermee worden bijvoorbeeld lespakketten voor scholen betaald. Ook komt er 27 miljoen euro voor een slavernijmuseum, dat in Amsterdam zal komen.

Het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden zei afgelopen zomer dat Nederland moet erkennen dat het misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd met de slavenhandel, die voortduurde tot 1863, en daar excuses voor moet maken. Ook moet de overheid volgens het college bereid zijn om dit "historische onrecht" en de langdurige gevolgen daarvan te herstellen.

In het regeerakkoord heeft het kabinet al gezegd dat het in 2023 extra aandacht wil besteden aan het slavernijverleden. "We willen meer aandacht geven aan onze gezamenlijke geschiedenis." Naar dat herdenkingsjaar in teken van dit slavernijverleden heeft koning Willem-Alexander ook verwezen in zijn laatste troonrede.