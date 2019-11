Nieuwe informatie laffe zwartrijder Breda

Zaterdag 28 september rijdt de man in de internationale trein van Brussel naar Amsterdam. Een 63-jarige vrouw vraagt om zijn kaartje. „Zij is een vrolijke vakvrouw. Al ruim 16 jaar werkt ze op de trein, met veel plezier”, vertelt een leidinggevende.

De man heeft een treinkaartje, maar niet het juiste. De conductrice probeert een gesprek met hem te voeren. Dat mislukt. „Wat nou, heb je een probleem of zo?”, zegt een acteur in een reconstructie van de politie.

De vrouw neemt zijn vervoersbewijs in en vraagt de man in Breda een nieuw kaartje te kopen. Op dat station stapt ze zelf ook uit. Ze wil drinken halen voor een collega. Op videobeelden is te zien hoe de man achter haar de trein uitkomt. Hij wil wraak nemen en valt haar van achteren aan.

Kinderen

De zwartrijder slaat hard tegen het achterhoofd van de conductrice, haar pet vliegt van het hoofd en de vrouw gaat gestrekt. Een omstander probeert de dader nog pootje te lichten. Dat mislukt. De dader rent vervolgens de stad in, terwijl de vrouw bewusteloos blijft liggen op het perron.

Op camerabeelden is te zien hoe de man de binnenstad van Breda in rent. Ⓒ Opsporing Gezocht / Politie

„Belachelijk, als je gewoon je werk doet”, reageert de presentatrice van Opsporing Gezocht, dat aandacht besteedde aan de mishandeling. „Er zijn ook veel kinderen op het perron geweest. Die waren totaal van slag.”

De politie is nog steeds op zoek naar de dader, een opvallend kleine man, met vermoedelijk de Belgische nationaliteit en zwart haar dat is opgeschoren aan de zijkant. Hij droeg die dag een wit trainingsjack met zwarte broek en dito schoenen. „De boodschap is duidelijk: wie heeft tips over deze zwartrijder? Zorg dat hij wordt aangehouden.”