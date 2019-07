Meeste mensen al weg uit kampen Xinjiang

Ⓒ AFP

PEKING - De meeste mensen die naar omstreden detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang zijn gestuurd, zijn volgens de autoriteiten alweer teruggekeerd in de samenleving. „De meesten hebben hun studies afgerond en werk gevonden”, zei vicevoorzitter van Xinjiang Alken Tuniaz tijdens een persconferentie in Peking.