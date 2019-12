Agent gewond door mesje in broodje

In de sandwich met steak zat een scheermesje verstopt. De agent is in het Universitair Medisch Centrum van Nassau behandeld. Commissaris van de politie, Dermot Shea, is niet te spreken over het geweld tegen zijn personeel. „Het politiedepartement van New York hanteert een zerotolerancebeleid als het gaat om geweldsdelicten als deze tegen onze agenten”, laat hij via Twitter weten.

Volgens New York Post kocht de man het broodje steak bij het Italiaanse restaurant Bon Appetit Specialty Food Store. De manager wilde geen reactie aan de verslaggever ter plaatse geven. „Hij is druk in gesprek met de politie”, liet de vrouwelijke medewerkster in de broodjeszaak weten.

Onderzoek op dna

Het object wordt onderzocht op dna. „Agenten moeten zich afvragen of ze nog veilig kunnen eten in de buurten die zij beschermen”, aldus Patrick Lynch van de Police Benevolent Association. „We kunnen dit verontrustende incident niet onder het tapijt schuiven en moeten de verantwoordelijke indien het geen ongelukje was achter tralies plaatsen.”