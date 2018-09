Rutte heeft wel memo gezien

De informatie duikt op in de geheime stukken die het kabinet dinsdagavond openbaar heeft gemaakt. Rutte geeft ook nog toe dat hij de memo heeft gebruikt in de onderhandelingen, terwijl zich eerder geen gebruik van memo’s herinnerde. Ook geen informele, zoals dit partijstuk genoemd zou kunnen worden.

Pikant detail: het stuk dat Rutte gebruikte is opgesteld door de huidige minister Wiebes, op basis van memo’s die hij opvroeg bij zijn ambtenaren in zijn toenmalige rol als staatssecretaris van Financiën. Wiebes deed eerder nog voorkomen helemaal niet betrokken te zijn geweest over onderhandelingen over de dividendbelasting en deed alsof hij memo’s niet kende.

Ambtenaren

Uit één van de documenten van het ministerie van Financiën blijkt verder dat ambtenaren vinden dat het afschaffen van de veelbesproken belasting ’geen grote rol’ speelt voor het vestigingsklimaat. Het kabinet herhaalt juist keer op keer dat het wel goed is het voor het vestigingsklimaat.

Verder staat in één van de memo’s dat afschaffing van de dividendbelasting de kans vergroot dat Nederland door grote bedrijven wordt gebruikt als ,,doorsluisland’’ om de belastingdruk te verlagen.

De ambtenaren van Financiën noemen de maatregel ,,slecht voor het imago van Nederland’’ en stellen dat een verlaging van de vennootschapsbelasting meer voor de hand zou liggen. Ook zou afschaffing van de dividendbelasting vooral buitenlandse staatskassen spekken en in eerste instantie leiden tot lastenverzwaring voor Nederlandse burgers maar ook voor de bedrijven hier.

De ambtenaren van het departement denken wel dat de maatregel effectief is bij Nederlandse multinationals met Britse aandeelhouders. Het zou in dit geval kunnen gaan om Shell en Unilever. Desondanks zijn de ambtenaren zeer kritisch: „Afschaffing van de dividendbelasting is echter een grote generieke maatregel voor specifieke problemen.” In de memo die Wiebes opstelde voor de VVD om de onderhandelingen mee in te gaan, lijkt hij veel positiever over de maatregel van afschaffing dan zijn ambtenaren.

Oppositie

De oppositie eiste de memo’s op omdat ze wil weten of de regeringspartijen tijdens de formatie onder druk zijn gezet door grote bedrijven. Ook vermoedde de oppositie al dat ambtenaren de afschaffing van de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders kritisch hebben benaderd.

De voltallige oppositie wil de afschaffing, die 1,4 miljard euro kost, van tafel.

Premier Mark Rutte komt woensdagmiddag naar de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over de memo’s en de verwarring die het kabinet daarover eerder had gewekt. Rutte erkende eerder op de dag al dat hij onbedoeld de indruk heeft gewekt dat de memo’s niet bestonden, terwijl dat wel degelijk zo was.

