Iran neemt tanker in beslag om ’oliesmokkel’

Een woordvoerder van de Revolutionaire Garde maakte dat donderdag bekend. De zegsman meldde niet wat de naam van de tanker is en onder welke vlag het schip vaart.

Dinsdag meldde Iran dat zijn marine in de Perzische Golf een buitenlandse olietanker had weggesleept die technische problemen had en een noodsignaal had uitgezonden. Hiervan werd de naam officieel niet bekendgemaakt maar het zou kunnen gaan om de Riah, die onder Panamese vlag vaart. Van dat schip was al enkele dagen niets meer vernomen.

Iran ligt internationaal onder vuur na de aanvallen op enkele tankers afgelopen weken. Het land wordt gezien als boosdoener maar Teheran ontkent iets met de incidenten te maken te hebben.

De prijs van Brentolie, de meest gebruikte in het Midden-Oosten en Europa, ging met 0,7% omhoog. De prijs geldt als bepalend door de benzineprijs aan de pomp in Europa.