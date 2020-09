LIVE | GGD gaat proef doen met nieuwe sneltest

Onderzoeksinstituut TNO heeft een coronasneltest ontwikkeld die binnenkort wordt getest in een teststraat van de GGD in Amsterdam. De test geeft binnen een uur weer of iemand het longvirus onder de leden heeft. Nu duurt het normaal gesproken 24 tot 48 uur voordat de uitslag bekend wordt.

TNO zegt dat de sneltest net zo betrouwbaar is als de reguliere. Bovendien kost de test ongeveer de helft van de nu gebruikte PCR-test. „Met behulp van een door TNO, nieuw voor Covid-19, aangepaste testmethode wordt het aantal tussenstappen vereenvoudigd en verminderd”, aldus TNO. Daardoor is die een stuk goedkoper en is het resultaat veel sneller beschikbaar.

Als de proef goed uitpakt kan de nieuwe test volgens TNO verder uitgerold worden en de druk bij de GGD’en verlagen. TNO: „Dat zou betekenen dat het afnemen van monsters en het direct beoordelen ervan op veel meer plaatsen kan worden uitgevoerd. Het geeft ook verlichting aan de druk op de huidige testcapaciteit.”

Tijdens de proef, die wordt gehouden in de RAI, worden dagelijks tussen de honderd en tweehonderd mensen dubbel getest. „Monsters van de GGD-teststraat worden zowel via PCR door de GGD, als via de nieuwe test door TNO beoordeeld en later vergeleken. „De proefpersonen krijgen alleen de uitslag van de PCR-test.

Volgens TNO begint de proef waarschijnlijk op zijn vroegst eind volgende week. „Maar meer realistisch is dat het een week later zal zijn”, aldus een woordvoerder.

