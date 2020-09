LIVE | Grote stijging coronabesmettingen op Curaçao

Nederlandse toeristen op Curaçao. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Nederland hard op. Dinsdag kwamen er 1387 positieve tests bij op een dag. ’Zorgelijk’, zegt minister De Jonge. De ziekenhuizen liggen echter nog leeg. Elders in de wereld is Israël weer in lockdown gegaan en kleuren steeds meer plekken voor vakantiegangers ’oranje’. Er zijn wereldwijd 939.000 coronadoden. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.