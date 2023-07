Terwijl karretje voorbij scheurt Pretpark viraal door huiveringwekkend moment: pilaar achtbaan volledig gebarsten

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ VIDEOSTILL

Charlotte - Een achtbaan in het Amerikaanse pretpark Carowinds, North Carolina, is afgelopen vrijdag per direct gesloten na een huiveringwekkende ontdekking bij een van de ’grootste, langste én snelste achtbaan van de VS’. Op sociale media circuleren beelden van een pilaar die volledig gebarsten is. Ondertussen scheurt er gewoon een karretje voorbij.