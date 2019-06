Bewoner Garrelsweer: ’Een enorme knal was het’

Sibrand Bakker vertelt in Garrelsweer: „Het was, klokslag 7.00 uur. Weer raak. Weer schrik, maar geen verbazing. Een enorme knal was het. Ik dacht even dat er een truck op zijn kant lag. Het is de zoveelste. Deze is echter wel stevig. Ja, het is weer zover. Het zal door gaan. ” Bakker gaat deze dag gewoon door, benadrukt hij. „Het maakt toch niks uit.”

Ger Warink in Loppersum, een eindje verder in de gemeente, meldt: „Heftig deze. Ik ben wakker geschrokken.”

Op 22 mei deed zich een relatief zware beving van 3,4 voor bij Westerwijtwerd. Die heeft geleid tot ruim 4400 schademeldingen.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Een staatje van het KNMI laat zien dat zowel het aantal aardschokken als de kracht ervan in het afgelopen decennium aanzienlijk toenamen. De gaskraan wordt daarom geleidelijk dichtgedraaid. Vorig jaar daalde het aantal bevingen.

Rutte bood eerder excuses aan voor wat Groningen is aangedaan: „We beseften te laat wat het betekende.” De premier maakte nog op een derde punt excuses met de erkenning dat Den Haag te veel op ’juridische elementen’ was gericht. „Dat heeft gevolgen gehad voor de snelheid. De balans is niet goed.”

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de schadeaanpak en versterkingsoperatie te versnellen.

Groningendebat: motie van afkeuring voor Wiebes verworpen

De Tweede Kamer maakte duidelijk dat de gaskraan nog sneller moet worden dichtgedraaid naar 12 miljard kuub. Toezichthouder SodM adviseert om volgend jaar al tot dit niveau te winnen, maar waarschuwt wel voor de leveringszekerheid. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) gaat kijken of het nog sneller kan.

Bekijk ook: Verbijstering in Loppersum om versterking badhokjes