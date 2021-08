Coalitiepartijen willen ’vertrekstop’ Afghaanse asielzoekers

Bekijk ook: Hoofd communicatie van Afghaanse regering gedood door Taliban

Eerder kwamen linkse oppositiepartijen al met een vergelijkbare oproep. Het CDA wil dat de veiligheidssituatie in Afghanistan versneld wordt ingeschat, dat zou eigenlijk pas in oktober gebeuren. „Het CDA vindt dat we uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug zouden moeten sturen naar landen waar de situatie onveilig is”, zegt CDA-Kamerlid Kuik daarover.

Ministers en staatssecretarissen uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België, Griekenland en Denemarken willen dat uitzetten mogelijk blijft, werd duidelijk uit een brief die ook is ondertekend door VVD-staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel). In een brief roepen ze Brussel op om druk uit te oefenen op de Afghaanse regering om de komende maanden Afghanen te accepteren die vrijwillig of gedwongen terugkeren.

Bekijk ook: Taliban nemen zevende provinciehoofdstad in

„Hiermee stoppen zou een verkeerd signaal afgeven”, schrijven staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) en haar ambtsgenoten. „Dit zou meer Afghanen kunnen motiveren om naar de EU te vertrekken.” Maar het is de vraag of Broekers en de VVD dat standpunt handhaven nu de politieke druk toeneemt om toch voor zo’n vertrekstop te kiezen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid blijft er voorlopig bij dat er geen algehele vertrekstop komt. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid komt terugsturen naar het land van herkomst in beeld als er geen recht is op asiel. „Per individueel geval wordt beoordeeld of terugkeer mogelijk is.” In oktober wordt de veiligheidssituatie opnieuw beoordeeld, vertelt de zegsman. Politieke druk brengt daar op korte termijn geen verandering in. „Wij zien de Kamervragen tegemoet en zullen deze beantwoorden. Hier lopen wij nu niet op vooruit.”